Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Vem aí em «Amor à Prova»: Mentira de Domingos pode destruir Cris?

Amor à Prova
Hoje
Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

Vem aí em «Amor à Prova»: Bomba! Maquiavélica, Amália forja teste de gravidez com urina de outra mulher

Amor à Prova
Hoje
Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima descobre armadilha de Caio contra ela?

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Por culpa de Hector, fugitivo invade a casa e Carlota pode ficar em perigo

A Protegida
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: António abandona Flor, após descobrir a traição?

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris já sabe quem é a mãe biológica de Nico?

Amor à Prova
Hoje

Exclusivo «Amor à Prova»: Busca pela mãe de Nico ameaça expor conspiração de Tomás

Amor à Prova
Hoje
Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

Eduardo Madeira está de luto: «O que é que faço sem ele?»

Festa é Festa
Hoje
Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi e Rufino podem ser as peças-chave para destruir Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje

Exclusivo «Amor à Prova»- Tomás confronta Alice: «Há alguma coisa entre ti e o Cris?»

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Óscar estranha comportamento de JD e pede explicações

A Protegida
Ontem

Atriz de Morangos com Açúcar faz desabafo: «Senti-me mais apagada»

Ontem

Mais Vistos

Exclusivo «Amor à Prova»: Amália e David anunciam ao mundo que vão ser pais

Amor à Prova
Ontem
1

Exclusivo «Terra Forte»: Álvaro confronta Maria de Fátima e fazem acordo

Terra Forte
Ontem
2

Com 61 anos e uma forma física invejável, este ator continua a arrancar muitos suspiros

Terra Forte
qua, 25 mar
3

«É oficial, estou muito feliz!»: Rosa Bela anuncia novidade muito esperada

sex, 27 mar
4

«Um susto»: Diogo Amaral vive horas de angústia e fica de coração apertado

Amor à Prova
sáb, 28 mar
5

Diogo Amaral brinca com Jessica Athayde e houve um comentário de um seguidor que mereceu este destaque

18 mar 2025
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: A reação de Vítor ao descobrir que Domingos é o pai de Cris

Amor à Prova
qui, 26 mar

Vem aí em «Terra Forte»: Flor e a família já não vão viver para a mansão dos Terra Forte?

Terra Forte
qui, 26 mar

Bebé a caminho: Ator de novelas da TVI anuncia novidade

A Protegida
qui, 26 mar

Kika Cerqueira Gomes festeja: a família cresceu e há um novo bebé para celebrar

qui, 26 mar

Vem aí em «A Protegida»: Sanjay tem medo que Virgílio faça mal a Aruna

A Protegida
ter, 24 mar

«Lisbon Noir»: já há data de estreia para uma das séries mais aguardadas

qua, 25 mar
FORA DO ECRÃ

Eduardo Madeira está de luto: «O que é que faço sem ele?»

Festa é Festa
Hoje

Atriz de Morangos com Açúcar faz desabafo: «Senti-me mais apagada»

Ontem

É uma das mulheres mais talentosas de Portugal e namora com um homem 9 anos mais novo

Ontem

«Um susto»: Diogo Amaral vive horas de angústia e fica de coração apertado

Amor à Prova
sáb, 28 mar

«Esta é a forma de me despedir»: João Catarré emociona fãs no adeus a ‘Terra Forte'

Terra Forte
sex, 27 mar

«É oficial, estou muito feliz!»: Rosa Bela anuncia novidade muito esperada

sex, 27 mar
Mais Fora do Ecrã