O sérum italiano de 11€ que já convenceu mais de 126 mil pessoas - TVI
O sérum facial da Florence tornou-se um fenómeno na Amazon, somando mais de 126 mil avaliações, uma média de 4,3 estrelas e 8 mil compras só no último mês. Rico em vitamina C, vitamina E e ácido hialurónico, combina uma fórmula de origem biológica com eficácia comprovada na redução de rugas e manchas, além de hidratar e devolver luminosidade à pele. Adequado para todos os tipos de pele, incluindo as mais sensíveis, destaca-se pela textura leve, fácil absorção e resultados visíveis desde as primeiras aplicações — tudo isto por apenas 11 euros.

 

