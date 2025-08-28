O verão de Diogo Amaral e Jessica Athayde entre Bali e Algarve: Veja as imagens das férias em família

  • Joana Sequeira
  • Hoje às 10:30
O verão de Diogo Amaral e Jessica Athayde entre Bali e Algarve: Veja as imagens das férias em família - TVI
O verão de Diogo Amaral e Jessica Athayde tem sido marcado por dias de sol, mar e muitos sorrisos, entre cenários paradisíacos de Bali e momentos descontraídos passados no Algarve.

O casal tem partilhado registos únicos das férias, onde a boa disposição, o amor e a aventura se misturam. Entre praias deslumbrantes, mergulhos refrescantes, passeios e instantes de puro relaxamento, as imagens mostram a cumplicidade que une os dois atores, que conquistam sempre o carinho dos fãs com a sua naturalidade.

De paisagens tropicais a pôr do sol inesquecíveis, passando por momentos divertidos em família, Diogo Amaral e Jessica Athayde aproveitam ao máximo cada instante. E, como é hábito, fazem questão de partilhar com os seguidores um pouco destas experiências, que rapidamente se enchem de comentários elogiosos.

Deslize pela galeria e veja como foram as férias cheias de cor, calor e felicidade de Diogo Amaral e Jessica Athayde, entre Bali e o Algarve.

