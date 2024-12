O vestido de noiva de Jessica Athayde está nas bocas do mundo. Mas, reparou no grande detalhe?

Este sábado, 30 de novembro de 2024, foi um dia muito especial para Jessica Athayde e Diogo Amaral: o casal deu o nó.

A atriz deslumbrou com um vestido de noiva muito original, cheio de transparências, brilho e com um grande detalhe costurado: o sol, a lua e as estrela.

Este vestido, cheio de glamour e lindo de morrer, deixou a atriz magnífica neste dia muito especial. Uma inspiração para muitas noivas!

Percorra a galeria e veja as fotografias. Aproveite para ver os detalhes do vestido no vídeo em baixo: