"Obrigada por tanto": Sofia Nicholson de luto por companheiro de uma vida

Sofia Nicholson, atriz de "Cacau", está de luto. Prestou uma homenagem emotiva ao seu gato Zen.

Sofia Nicholson, conhecida pelo papel de Filó na novela "Cacau", partilhou este domingo no Instagram uma emotiva homenagem ao seu gato recentemente falecido. A atriz publicou um story com uma imagem do seu companheiro de quatro patas, chamado Zen, acompanhado da mensagem: «obrigada por tanto meu Negão».

Ora veja:

A perda de um animal de estimação é sempre um momento difícil, e Sofia não deixou de expressar a sua gratidão e amor pelo seu gato Zen, que, mesmo ausente, continua presente nas suas memórias e no seu coração. Este gesto da atriz mostra o carinho e a ligação especial que tinha com o seu animal de estimação de uma vida.

Relembre-se que na novela Cacau, Sofia Nicholson deu vida a Filó, uma mulher forte e generosa, profundamente ligada à terra e à família. Relembre-se de uma das cenas mais emocionantes da atriz na novela cacau:

Sofia Nicholson prepara-se para regressar aos ecrãs com um novo desafio profissional. A atriz integra o elenco da próxima novela da TVI, Terra Forte, cuja estreia está prevista para breve. Este novo projeto marca o seu regresso à ficção após o sucesso em Cacau.

Contamos-lhe um pouco mais sobre a vida da atriz:

