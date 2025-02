Onde está Matilde Reymão a passar o dia de anos? O destino é surpreendente e está muito bem acompanhada

Matilde Reymão está de parabéns! A jovem atriz, protagonista da nova aposta da TVI, A Protegida, celebra hoje, 17 de fevereiro, o seu 25.º aniversário. Para assinalar a data especial, decidiu viajar até Paris, onde está a desfrutar de momentos inesquecíveis na companhia da amiga Bárbara Lourenço.

Através das redes sociais, Matilde Reymão partilhou algumas fotografias da sua celebração na capital francesa, encantando os seguidores com imagens deslumbrantes.

A atriz partilhou nas stories de Instagram o momento de cantar os parabéns. Veja o momento:

Matilde Reymão é uma das atrizes do momento. Com apenas 15 anos, começou a sua carreira no mundo da moda, tendo trabalhado em Londres. No pequeno ecrã, a artista estreou-se em «Amar Demais», em 2020.

Depois disso, vestiu a pele de Melissa, em «Para Sempre»:

A atriz foi a protagonista do grande sucesso da TVI: «Cacau», a interpretar a doce Cacau: Cresceu numa fazenda em Itacaré. E divide os seus dias entre o surf e o trabalho na plantação de cacau. O seu maior sonho é fazer um curso de chocolateira na Europa, mas falta-lhe o dinheiro para isso. Ou julga ela que sim, já que desconhece a sua verdadeira identidade: a de futura herdeira de um vasto império financeiro e empresarial.

Matilde Reymão está noiva do surfista Nic Von Rupp, de 34 anos.