Os bastidores que ninguém viu: Nuno Lopes, Gaspar de «A Fazenda», revela fotos inéditas do elenco

As gravações de «A Fazenda» terminaram em maio, mas para Nuno Lopes, que interpreta "Gaspar" as memórias continuam bem vivas. O ator recorreu ao Instagram para partilhar um carrossel de imagens analógicas, captadas em 35mm, que mostram momentos únicos vividos nos bastidores da novela.

Na legenda, Nuno revelou a emoção que sente ao recordar a experiência: «My Backstage Pictures. Acabámos as gravações d’«A Fazenda» em maio mas as saudades destes bonitos amigos que encontrei continuarão a ecoar pela eternidade. Beijos, meus kambas! Abraços a todos (incluindo aqueles que não couberam neste post mas terão sempre espaço entre os meus braços)».

Entre as fotografias, o ator destacou ainda um registo captado por Isaac Alfaiate, colega de elenco, reforçando o ambiente de amizade e cumplicidade criado ao longo das gravações. Isaac tirou a primeira fotografia, o rosto de Nuno Lopes.

Com este lado menos conhecido, Nuno Lopes mostrou que, além do talento na representação, também tem um olhar artístico apurado para a fotografia, conquistando elogios de colegas e seguidores.

Recorde-se que, neste momento, a personagem de Nuno Lopes, Gaspar, está a sentir que perdeu o seu grande amor.