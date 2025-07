Palmeiras, mar azul e cheirinho a férias: o refúgio paradisíaco de Tiago Teotónio Pereira e Rita Patrocínio... em Portugal!

Tiago Teotónio Pereira e Rita Patrocínio aproveitaram o início do verão para uma escapadinha em família num verdadeiro paraíso à beira-mar — e surpreenderam os seguidores ao revelar que o cenário de sonho fica mesmo em Portugal.

O casal esteve recentemente no Algarve com as filhas, Camila (3 anos) e Júlia (1 ano), e partilhou no Instagram um carrossel de fotografias que mais parece saído de uma revista de viagens. O destino? O luxuoso hotel Grande Real Santa Eulália, em Albufeira, conhecido pelas suas piscinas de água cristalina, o mar azul a perder de vista, os chapéus de palha com look tropical e um ambiente que convida ao descanso absoluto.

Na legenda da publicação, o ator escreveu: “Cheirinho a férias 🙌 Obrigado @grande_real_santa_eulalia, temos só que marcar já a próxima visita. ❤️”

Os comentários rapidamente se encheram de corações e elogios à beleza do local e à harmonia da família. Muitos seguidores destacaram o ambiente “de postal” e o facto de um lugar tão paradisíaco estar à distância de poucas horas.

Com palmeiras ao vento, águas transparentes e um cenário tropical digno das Maldivas, Tiago e Rita mostram que não é preciso sair de Portugal para viver férias de sonho — basta escolher o lugar certo e levar os que mais amamos.