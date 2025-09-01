Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Tem 52 anos e aparência de 30: É uma força da natureza e prova que idade é só um número

Hoje

Este é o detalhe de Rita Pereira que muitos não repararam e é mais sexy do que nunca

Terra Forte
Hoje

«Cacau» fica para sempre no coração de Matilde Reymão. E, há um bom motivo

Cacau
Hoje

Helena Isabel faz confidência exclusiva sobre os primeiros dias de vida da neta e de Agir como pai

Hoje

«Finalmente posso revelar»: Ana Guiomar anuncia novidade bombástica ao lado de companhia especial

Amor à Prova
Hoje

Com quase 60 anos e ainda a arrancar suspiros em todo o país. É inacreditável

A Protegida
Hoje

«Estou vivo»: Ruy de Carvalho deixa todos em lágrimas com 'aparição' surpresa

Hoje

Quer o seu sofá sempre cheiroso e sem nódoas? Este aparelho de 80€ é a resposta

Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris corre para ajudar Alice e a tensão entre os dois dispara

Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Eva está apaixonada por uma mulher?

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Rufino é raptado

Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Laura ataca homem misterioso e fica em pânico ao saber quem é

A Protegida
Hoje

Mais Vistos

É pai de uma das maiores estrelas de Portugal e tem uma das profissões mais nobres do mundo

A Fazenda
Ontem
1

Todos falam do vestido de arrasar de Margarida Corceiro, mas os brincos de diamantes é que fazem a diferença

A Fazenda
1 set 2025
2

Atores deslumbraram na passadeira vermelha da gala da TVI. E todos falam nestes dois vestidos

Ontem
3

«Poderosa, linda de morrer»: A apresentadora famosa arrasa em lingerie com fotografias arrebatadoras

Queridos Papás
9 out 2025
4

Uau! As collants de Olívia Ortiz são um arraso e uma autêntica tendência

Queridos Papás
16 nov 2023
5

Exclusivo «Terra Forte»: Rufino destrói Maria de Fátima com um grande trunfo

Terra Forte
seg, 2 fev
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris corre para ajudar Alice e a tensão entre os dois dispara

Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Rufino é raptado

Hoje

É pai de uma das maiores estrelas de Portugal e tem uma das profissões mais nobres do mundo

A Fazenda
Ontem

Rosa Bela vive uma nova fase: «É no silêncio que começo»

Ontem

Atores deslumbraram na passadeira vermelha da gala da TVI. E todos falam nestes dois vestidos

Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris corre para ajudar Alice e a tensão entre os dois dispara

Hoje
FORA DO ECRÃ

Tem 52 anos e aparência de 30: É uma força da natureza e prova que idade é só um número

Hoje

Este é o detalhe de Rita Pereira que muitos não repararam e é mais sexy do que nunca

Terra Forte
Hoje

«Cacau» fica para sempre no coração de Matilde Reymão. E, há um bom motivo

Cacau
Hoje

Helena Isabel faz confidência exclusiva sobre os primeiros dias de vida da neta e de Agir como pai

Hoje

«Finalmente posso revelar»: Ana Guiomar anuncia novidade bombástica ao lado de companhia especial

Amor à Prova
Hoje

Com quase 60 anos e ainda a arrancar suspiros em todo o país. É inacreditável

A Protegida
Hoje
Mais Fora do Ecrã