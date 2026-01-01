Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Após alegada separação, um dos casais mais mediáticos pode ter dado uma nova oportunidade ao amor

Hoje

«O início de algo maior»: Noivo de Maria Botelho Moniz faz revelação emocionante sobre o futuro

Hoje

De 160€ para menos de 100€: o tablet que traz tudo o que precisa para trabalhar

Hoje

Matilde Reymão celebra 26 anos rodeada de amor. Mas foi este gesto que roubou todas as atenções

Hoje

Lembra-se de Rui da temporada 4 de «Morangos com Açúcar»? Está de regresso à TVI

A Protegida
Hoje

O nome da filha de AGIR tem significado muito especial e inesperado

Hoje

Vem aí «Amor à Prova»: São luta para ver Nico e acusa todos à sua volta

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Hector embebeda Mariana e grava vídeo às escondidas

A Protegida
Hoje

Vem aí «Terra Forte»: Vivi desperta e encontra o seu pior pesadelo

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: David quer inseminação artificial e Amália entra em pânico

Amor à Prova
Hoje

Lembra-se dele? Brilhou em «Morangos com Açúcar» e regressa em grande no elenco de «Terra Forte»

Bom dia Alegria
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Quando tudo parecia resolvido, Vivi cai numa armadilha brutal e é raptada

Terra Forte
Hoje

Mais Vistos

Vem aí em «Terra Forte»: Quando tudo parecia resolvido, Vivi cai numa armadilha brutal e é raptada

Terra Forte
Hoje
1

Exclusivo «Amor à Prova»: Amália tem um plano contra os pais e age sem dó nem piedade

Amor à Prova
seg, 9 fev
2

Vem aí em «Terra Forte»: Suspeitas de que Vivi está viva reacendem traição, segredos e guerra pelo dinheiro

Terra Forte
qua, 11 fev
3

Vem aí em «Amor à Prova»: David quer inseminação artificial e Amália entra em pânico

Amor à Prova
Hoje
4

Exclusivo «Amor à Prova»: Tomás engana Alice e torna-se agressivo

Amor à Prova
Hoje
5

«Perfeição!»: A filha de Agir e Catarina Gama já nasceu e o nome é irresistível

Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Quando tudo parecia resolvido, Vivi cai numa armadilha brutal e é raptada

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: David quer inseminação artificial e Amália entra em pânico

Amor à Prova
Hoje

O nome da filha de AGIR tem significado muito especial e inesperado

Hoje

A atriz que conquistou gerações em Morangos com Açúcar anuncia o seu noivado: «Somos genuinamente felizes»

Ontem

Lembra-se de Rui da temporada 4 de «Morangos com Açúcar»? Está de regresso à TVI

A Protegida
Hoje

Exclusivo «Amor à Prova»: Tomás engana Alice e torna-se agressivo

Amor à Prova
Hoje
FORA DO ECRÃ

Após alegada separação, um dos casais mais mediáticos pode ter dado uma nova oportunidade ao amor

Hoje

«O início de algo maior»: Noivo de Maria Botelho Moniz faz revelação emocionante sobre o futuro

Hoje

Matilde Reymão celebra 26 anos rodeada de amor. Mas foi este gesto que roubou todas as atenções

Hoje

Lembra-se de Rui da temporada 4 de «Morangos com Açúcar»? Está de regresso à TVI

A Protegida
Hoje

O nome da filha de AGIR tem significado muito especial e inesperado

Hoje

A atriz que conquistou gerações em Morangos com Açúcar anuncia o seu noivado: «Somos genuinamente felizes»

Ontem
Mais Fora do Ecrã