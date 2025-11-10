Pelos de animais? Crianças em casa? Este robot resolve tudo por apenas 100 euros

Este artigo pode conter links afiliados*

O Conga M50 da Cecotec é o robot aspirador mais vendido da sua categoria na Amazon e está agora com 54% de desconto, custando apenas 100,64€ em vez de 218,45€. Com potência de sucção de 5000 Pa, navegação laser inteligente e função de esfregona incluída, este robot consegue limpar até 160 m² numa única carga, mapeando a casa de forma autónoma e evitando repetições. Compacto (10 cm de altura), passa facilmente debaixo de móveis e pode ser controlado à distância através da app 3D WiFi, que permite programar horários e definir zonas específicas de limpeza. Os clientes destacam a excelente relação qualidade-preço e a eficácia em casas com animais e crianças, com mais de 600 unidades vendidas apenas no último mês.