Pelos de animais? Crianças em casa? Este robot resolve tudo por apenas 100 euros

  • Há 3h e 57min
Pelos de animais? Crianças em casa? Este robot resolve tudo por apenas 100 euros - TVI
Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Este artigo pode conter links afiliados*

O Conga M50 da Cecotec é o robot aspirador mais vendido da sua categoria na Amazon e está agora com 54% de desconto, custando apenas 100,64€ em vez de 218,45€. Com potência de sucção de 5000 Pa, navegação laser inteligente e função de esfregona incluída, este robot consegue limpar até 160 m² numa única carga, mapeando a casa de forma autónoma e evitando repetições. Compacto (10 cm de altura), passa facilmente debaixo de móveis e pode ser controlado à distância através da app 3D WiFi, que permite programar horários e definir zonas específicas de limpeza. Os clientes destacam a excelente relação qualidade-preço e a eficácia em casas com animais e crianças, com mais de 600 unidades vendidas apenas no último mês.

Mais Fotos

Sara Barradas anuncia mudanças e deixa promessa intrigante

Hoje

Quer viajar com filhos pequenos, mas ainda não ganhou coragem? Sara Prata deixa as melhores dicas

Hoje

Exclusivo «A Protegida»: Hector quer ficar com Carlota

A Protegida
Hoje

Fernanda Serrano partilha desabafo emotivo: «Acordei assim… com saudades»

A Protegida
Ontem

Exclusivo «A Protegida»: JD vive uma nova vida ao lado de outra mulher

A Protegida
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria desafia Álvaro e faz uma exigência

Terra Forte
Ontem
Mais Mais Fotos

Mais Vistos

Castanhas assadas fáceis de descascar e sem deixar cheiro em casa: é assim que se faz

seg, 3 nov
1

Vem aí em «A Protegida»: Sabemos que foi o dador de Paz

A Protegida
Hoje
2

Exclusivo «A Protegida»: Paz descobre que tem um dador compatível

A Protegida
dom, 28 set
3

Exclusivo «A Protegida»: JD vive uma nova vida ao lado de outra mulher

A Protegida
Ontem
4

Exclusivo «A Protegida»: Hector quer ficar com Carlota

A Protegida
Hoje
5

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha está interessada em Cobra?

Terra Forte
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Flor conta a António o plano para acabar o namoro de Rosinha com o irmão

Terra Forte
Ontem

Exclusivo «A Protegida»: JD vive uma nova vida ao lado de outra mulher

A Protegida
Ontem

Depois de uma grande mudança, Marisa Cruz deixa recado que está a comover o país: “Começa agora um novo capítulo”

sáb, 8 nov

Entre o luto e a saudade, Diogo Valsassina desabafa: «Choramos porque amamos»

Hoje

Sara Barradas anuncia mudanças e deixa promessa intrigante

Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha está interessada em Cobra?

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Forno ou air fryer? Este vídeo acaba de vez com a dúvida das melhores castanhas para o dia de São Martinho

Hoje

Entre o luto e a saudade, Diogo Valsassina desabafa: «Choramos porque amamos»

Hoje

Uma semana depois de um valente susto, Pedro Bianchi Prata regressa ao rally com companhia muito especial

Hoje

Ex-namorado de Maria Cerqueira Gomes, Cayetano Rivera, sofre acidente de viação e acusa álcool

Hoje

De luto, José Raposo deixa homenagem a personalidade da televisão: «Era um grande ser humano»

Hoje

Com apenas dois anos, filho de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão dá verdadeira lição de vida

Ontem
Mais Fora do Ecrã