Pêpê Rapazote é hospitalizado: «Depois disto tudo, a recuperação é...»

No passado dia 7 de abril, Pêpê Rapazote surpreendeu os seguidores ao partilhar uma imagem insólita na sua conta de Instagram: um raio-X da coluna. O ator revelou que foi submetido a uma cirurgia devido a uma anterolistese ístmica da vértebra L3, uma lesão que o vinha a limitar há anos sem diagnóstico.

Na descrição, explicou com humor e detalhe: «Ora isto é uma anterolistese ístmica da L3. A vértebra "partiu-se" há uns... 3 anos e eu não percebia porque raios tinha umas compressões lombares que me deixavam incapacitado... isso, incapacitado. Os especialistas que consultei diziam que sem um trauma, i.e. um acidente, era pouco provável haver alguma alteração estrutural, pelo que acabei por não fazer exames na devida altura, mais ou menos isto».

Durante esse tempo, o ator continuou a treinar, focando-se no “core”, mas as dores persistiam. Até que finalmente decidiu avançar para uma ressonância magnética, que revelou a verdadeira extensão do problema.

«A L3 e a L4 já não estavam unidas, i.e., as partes de cima e de baixo da coluna estavam separadas e começavam a deslizar uma sobre a outra. A estrutura mantinha-se à custa dos músculos. Ou seja, estava a funcionar à base de plumas e lombo de porco».

O ator recorreu então à cirurgia, onde foi implantada uma "cage", uma estrutura com quatro parafusos e componentes que hoje já não são em titânio — «senão apitava no aeroporto», brinca o ator — mas sim em material inerte.

O mais importante é que, após a cirurgia, a recuperação está a correr bem: «Ora bem, depois disto tudo, a recuperação é bastante rápida. É preciso convencer os músculos que já podem relaxar. Estou a treinar sem limitações e prontinho para voltar a jogar. Devo estar a ser convocado pelo Mister já para a semana. Ele não tem mais ninguém no plantel com dois pés canhotos».

No final da publicação, Pêpê Rapazote deixou ainda uma homenagem ao médico responsável: «Deixo aqui a minha singela homenagem ao Prof. Pratas Vital e equipa. Há 50 anos a recuperar parafusos perdidos!!».

A caixa de comentários foi inundada com mensagens de apoio e carinho por parte dos seguidores: «As melhoras rápidas», «Rápidas melhoras e recuperação», «Uns extras dá sempre jeito!! Boa Recuperação», «as melhoras e tudo a correr conforme o previsto beijinhos».

Veja a partilha, aqui: