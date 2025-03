«Podem fechar a internet»: este foi o post viral de Maria Botelho Moniz

Maria Botelho Moniz, conhecida apresentadora portuguesa que participou na série A Filha e atualmente conduz formatos de reality shows na TVI, está a desfrutar de umas férias paradisíacas na Bahia, Brasil, ao lado do marido, Pedro Bianchi Prata, de 50 anos, e do filho Vicente, de apenas 16 meses.

Durante esta pausa em terras brasileiras, a apresentadora partilhou um momento especial com os seus seguidores no Instagram. A foto captada mostra os pezinhos do pequeno Vicente calçados com sandálias Havaianas, uma imagem que derreteu corações. Na legenda, a apresentadora escreveu: "Podem fechar a internet, não há mais nada para ver depois disto."

A publicação rapidamente se tornou viral, recebendo várias mensagens de amor. Os seguidores não pouparam elogios à ternura da imagem. Comentários como "Não se aguenta ❤️", "Que fofura ❤️" inundaram a publicação. Até mesmo Diana Lopes, comentadora de reality shows da TVI, não resistiu e acrescentou: "Eu não aguento!"

A publicação de Maria Botelho Moniz demonstra como momentos simples e genuínos podem encantar a internet e aquecer corações. Enquanto a apresentadora aproveita as suas férias, os fãs continuam a acompanhar cada partilha, ansiosos por mais registos desta temporada especial em família.

