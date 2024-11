Poderosa e sensual: Marta Melro incendeia as redes sociais com fotos ousadas

No passado sábado, Marta Melro marcou presença na prestigiada 'GQ Night of the Year'. Este evento, descrito como «uma celebração que une a elegância da GQ ao charme de Lisboa», reuniu algumas das figuras mais notáveis do panorama nacional e internacional, numa noite dedicada ao glamour, moda e reconhecimento de talentos, entre eles Luisinha Oliveira e José Condessa e Matilde Reymão e Nic von Rupp.

A atriz Marta Melro esmerou-se na escolha do visual para esta noite, deslumbrando com um look que alia elegância, sensualidade e ousadia. Elogios como "elegante", "sexy" e "poderosa" inundaram a caixa de comentários da sua publicação.

Em tons de preto, Marta optou por uma saia transparente com recortes que destacam o design arrojado. No entanto, a peça de maior destaque foi o top, um ousado crop top feito de fios que cobrem o peito e parte da barriga. As costas totalmente abertas acrescentam um toque extra de sensualidade, tornando o look ainda mais marcante.

Percorra a galeria que preparamos para si e veja as fotos da atriz.

Veja também: