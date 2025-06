Portugueses reagem em massa à estreia da novela “Mariana”: «Fiquei viciada»

A TVI estreou recentemente a sua nova aposta para as tardes: “Mariana”, uma envolvente série dramática de época que promete conquistar os espectadores. A reação do público à estreia foi imediata e entusiástica, com muitos portugueses a manifestarem-se nas redes sociais.

No perfil de Instagram da TVI, foi partilhado um carrossel de fotografias com algumas das primeiras imagens do episódio de estreia. Na descrição da publicação podia ler-se:

“MARIANA 🤍 Já estamos rendidos a esta história! Quem viu a estreia? 👉 Arraste para o lado e espreite as primeiras imagens da nova novela das suas tardes 😍”.

A caixa de comentários encheu-se rapidamente com elogios: “Eu. E eu adorei a estreia ❤️❤️”, escreveu uma seguidora. “Eu vi e gostei muito”, acrescentou outra. Outros comentários destacaram: “Maravilhosa 😍 vi até ao fim 👏👏👏”, “Adorei, fiquei colada ao ecrã 😍😍😍”, “Muito bom! Gostei muito!”, e ainda: “Finalmente a TVI acertou 👏👏👏👏”, «Fiquei viciada».

Intriga, romance e vingança numa história de época

“Mariana” é uma produção espanhola, originalmente intitulada La Promesa, e situa-se no início do século XX, em Córdoba, Espanha. A história acompanha a trajetória de Mariana, também conhecida como Ana, uma jovem determinada que se infiltra como criada na mansão dos Marqueses de Sousa. Mas a sua presença ali tem um propósito oculto: vingar a morte da mãe e descobrir o paradeiro do irmão desaparecido.

A mansão La Promesa, onde decorre grande parte da ação, é o palco de uma rede de segredos, traições e amores proibidos. Entre aristocratas e empregados, desenrola-se um enredo recheado de intrigas, tensões de classe e dilemas morais. À medida que Mariana se aproxima da verdade, vê-se dividida entre o desejo de justiça e os sentimentos que começam a emergir, pondo em causa o seu plano de vingança.

Um sucesso que promete crescer

A combinação entre mistério, romance e crítica social, num cenário histórico luxuoso, parece ter conquistado os espectadores portugueses logo à primeira vista. A TVI volta assim a apostar em produções de qualidade para o seu público da tarde, colhendo agora os frutos de uma estreia muito bem recebida.

Se as primeiras reações são um indicativo do que aí vem, “Mariana” promete tornar-se num dos maiores sucessos da grelha da estação nos próximos meses.

Veja o primeiro episódio, aqui.