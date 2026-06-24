Primeiros episódios «A Madrasta»: Felícia entra em pânico quando Carminho fala sobre o nascimento de João Maria

Em «A Madrasta», João Maria (Ruben Simões) e Carminho (Teresa Tavares) chegam da hemodiálise. Carminho diz que ouviu a conversa de João Maria com Beatriz (Catarina Nifo), sobre todas as coisas que ele gostava de fazer e não pode. Carminho diz-lhe que gosta dele como um filho e abraça-o com muita emoção. Felícia (Isabel Abreu) aparece e separa-os.

João Maria não entende aquela reação. Beatriz diz a Miguel que se o pai insistir em casar com Francisca, também sai de casa. Miguel acha que a irmã não tem condições de se sustentar sozinha e João Maria aconselha Beatriz a resolver os problemas com o pai. João Maria acha que o pai tem direito a ser feliz e pede aos irmãos para não se meterem na vida dele. Felícia repreende Carminho pela forma melosa como trata João Maria. Esta diz que ele precisa de carinho e que não tem mal nenhum dar-lho, para compensar o que aconteceu na altura do seu nascimento. Felícia corta a conversa e avisa Carminho para não desenterrar o passado.