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A Madrasta

Primeiros episódios «A Madrasta»: Raquel chantageia Laura com segredo perigoso

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 59min
Primeiros episódios «A Madrasta»: Raquel chantageia Laura com segredo perigoso - TVI
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Em «A Madrasta», Francisca (Matilde Reymão) olha encantada para o anel de noivado e diz que chegou a duvidar que aquele dia chegasse. Pedro (Albano Jerónimo) sempre disse que iam casar, mas Francisca sabe como os filhos são importantes para ele e que eles não gostam dela. Francisca promete arranjar uma forma dos miúdos a aceitarem.

Laura (Madalena Brandão) recebe a foto do anel de noivado de Francisca e fica em êxtase. Raquel (Inês Herédia) vem ter com Laura e fica incrédula ao saber que Pedro pediu Francisca em casamento. Raquel diz que aquele casamento não pode acontecer e pede a Laura para fazer alguma coisa, ou ela abre a boca sobre o que aconteceu em Marrocos, há 20 anos.

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