Primeiros episódios «A Madrasta»: Simão descobre que o pai foi assassinado e começa a desconfiar de tudo

Em «A Madrasta», Simão (João Maneira) exige saber que conversa é que Pedro (Albano Jerómino) e Raquel estavam a ter. Pedro acha melhor falar com Simão a sós e leva-o para o escritório.

Pedro pede desculpa a Simão por lhe ter escondido a verdade durante tanto tempo e revela que não lhe contaram tudo sobre a morte do pai dele, em Marrocos. Pedro já contou a Simão que o pai dele não morreu num acidente como lhe tinham contado e que foi assassinado no hotel, em Marrocos, durante um assalto. Simão começa a duvidar de tudo o que sabe e pergunta o que aconteceu à pessoa que o assassinou. Pedro diz-lhe que se estiver viva, deve estar presa.