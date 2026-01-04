Primeiros episódios «Amor à Prova»: Cris e Bruno ficam a saber que podem ter um filho

Em «Amor à Prova», Cris (José Condessa) ficou confuso com a pergunta de Alice (Mafalda Marafusta) e tenta perceber porque motivo procura um mecânico com aquelas características. Alice não sabe bem o que dizer e pede a Cris para falarem em privado. Ela explica-lhe que é casada e tem um filho, mas nisto Bruno chega com um carro muito velho, que faz muito barulho e interrompe a conversa. Alice percebe que Bruno (João Arrais) também trabalha ali e tem a mesma idade que Cris, por isso qualquer um pode ser o pai do seu filho adotado. Cris e Bruno ficam em choque.
Cris e Bruno ainda estão a recuperar do choque e tentam perceber como é que Alice chegou àquela conclusão pois ambos acham que se tivessem um filho, saberiam. Alice explica que o filho está doente e o pai biológico pode salvá-lo. Eles ficam sensibilizados com aquela informação e pedem desculpa pela reação que tiveram.