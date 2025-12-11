Pulseira inteligente da Xiaomi conquista quem acha os smartwatches demasiado grandes

Este artigo pode conter links afiliados*

Esta pulseira inteligente da Xiaomi foi pensada para quem acha os smartwatches demasiado grandes, pesados ou caros. É leve, discreta e focada no essencial: acompanha mais de 100 atividades desportivas, monitoriza o sono, conta passos e mostra notificações num ecrã maior do que o habitual, visível mesmo ao sol. A bateria dura entre 10 a 11 dias com uso intenso (ou várias semanas em modo básico), carrega em cerca de uma hora e é resistente à água. Quem comprou elogia o conforto, a precisão dos sensores e a simplicidade — funciona bem para quem só quer dados práticos no dia a dia, sem complicações. Acumula milhares de avaliações positivas na Amazon, muitas delas de utilizadores que preferem este formato aos relógios volumosos.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.