Quando se trata de arrasar, Ana Guiomar não falha. Ninguém esquece estes looks

Ana Guiomar é uma das atrizes mais acarinhadas pelo público e no que toca a looks, ela costuma arrasar.

Em todas as galas e festas da TVI, a atriz tem deslumbrado e sempre com detalhes que fazem toda a diferença: brincos icónicos, corpetes, vestidos com aplicações.

No próximo sábado, 22 de fevereiro de 2025, há a gala do 32ºaniversário da TVI e espera-se que a artista espalhe glamour.

Aproveite para recordar alguns visuais de outras estrelas da TVI, na gala de 2024:

Sabia que pode votar e ter um papel importante na Gala da TVI?