«Quando te sentes...» Rita Pereira surpreende com confissão emocionante sobre o que está a viver na nova novela

Rita Pereira está na ilha das Flores, nos Açores, para as gravações da nova novela da TVI. A atriz vai dar vida a Maria de Fátima, uma vilã intensa, complexa e cheia de camadas: «Uma mulher com passado duro, sede de poder, que carrega mágoas, ambições, mentiras e desejos», disse Rita Pereira.

A atriz partilhou este domingo uma galeria de imagens com fotografias e vídeos que captam a beleza natural da ilha e deixou claro o quanto está encantada com o local: “Apaixonada é pouco. A ilha das Flores sente-se nas veias, no coração, na energia positiva e na emoção inexplicável. Esta ilha não é só um lugar. É uma sensação. Uma respiração mais lenta.”, escreveu, revelando o impacto profundo que o ambiente teve em si.

Rita descreveu o cenário com entusiasmo, afirmando: “Quando te sentes de férias em trabalho”. A frase acompanha as imagens onde surge descontraída e em perfeita harmonia com a paisagem açoriana.

As reações à publicação foram imediatas. Comentários como “Que maravilha, adorei” e “Aproveite a vida ao máximo!” encheram a caixa de comentários, acompanhados por inúmeros símbolos de apoio e admiração.

