"Que bela e maravilhosa surpresa": As imagens mais espetaculares da viagem de Ana Guiomar à Croácia

  • Joana Sequeira
  • Há 3h e 1min
Ana Guiomar viveu dias de sonho na Croácia e não resistiu a partilhar os melhores momentos desta viagem com os seguidores. Encantada com as paisagens, a gastronomia e a energia do destino, a atriz descreveu a experiência como "um destino do cacete", revelando que ficou verdadeiramente surpreendida.

Entre praias paradisíacas, ruas pitorescas e muito boa disposição, Ana Guiomar mostrou-se radiante e feliz, numa escapadinha que, segundo a própria, ficará para sempre na memória.

Percorra a galeria e descubra as imagens que revelam porque é que a Croácia conquistou a atriz.

