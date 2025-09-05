"Que bela e maravilhosa surpresa": As imagens mais espetaculares da viagem de Ana Guiomar à Croácia

Ana Guiomar viveu dias de sonho na Croácia e não resistiu a partilhar os melhores momentos desta viagem com os seguidores. Encantada com as paisagens, a gastronomia e a energia do destino, a atriz descreveu a experiência como "um destino do cacete", revelando que ficou verdadeiramente surpreendida.

Entre praias paradisíacas, ruas pitorescas e muito boa disposição, Ana Guiomar mostrou-se radiante e feliz, numa escapadinha que, segundo a própria, ficará para sempre na memória.