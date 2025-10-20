«Que surpresa maravilhosa»: Fernanda Serrano vive noite inesquecível em companhia especial

A atriz Fernanda Serrano, de 51 anos, voltou a encantar os seus seguidores ao partilhar um momento especial do seu fim de semana. Conhecida por dar vida à personagem Clarice na novela “A Protegida”, a atriz mostrou-se particularmente feliz e descontraída durante um jantar que descreveu como um dos melhores dos últimos tempos.

Este domingo, Fernanda marcou presença num jantar muito especial, acompanhada por uma amiga de longa data, Catarina Santos. As duas aproveitaram a noite num ambiente elegante e acolhedor, com uma refeição que não passou despercebida aos olhos atentos da atriz. Sempre próxima dos fãs, Fernanda não resistiu a partilhar o momento nas redes sociais, onde publicou uma série de fotografias que transpiram alegria e cumplicidade.

Na legenda, deixou uma mensagem simples, mas cheia de entusiasmo:

«Um dos meus melhores jantares dos últimos tempos! @bistro4 super 5 stars! Que surpresa maravilhosa 👌🏼»

As imagens mostram Fernanda com um sorriso radiante, num ambiente requintado e com pratos que despertaram a curiosidade e o apetite dos seguidores. A atriz, que é frequentemente elogiada pela sua elegância e simpatia, voltou a conquistar o público, que rapidamente encheu a publicação de comentários carinhosos.

Entre as muitas mensagens, destacaram-se elogios e palavras de afeto:

«Toca aproveitar a vida 🙌🙌🙌», «Linda como sempre. Bom apetite.», «Um sorriso deslumbrante 😍», «Muito lindas, fofinhas, sejam felizes!», e «Sempre lindíssima, amiga ❤️».

A boa disposição e a autenticidade de Fernanda Serrano continuam a ser uma marca da atriz, que ao longo dos anos tem partilhado com os fãs não só o seu percurso profissional, mas também momentos genuínos de amizade, alegria e gratidão pela vida.

Com mais de três décadas de carreira, Fernanda continua a provar que sabe equilibrar o glamour da televisão com a simplicidade dos gestos que realmente importam — como um jantar bem passado entre amigas, cheio de sorrisos e boa energia.

