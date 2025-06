Quem é a nova namorada de Lucas Dutra, que está a dar que falar? É atriz e é linda de morrer

O coração de Lucas Dutra já tem dona — e trata-se de uma atriz e modelo bem conhecida do público. Após meses de rumores e aparições lado a lado em eventos e nas redes sociais, o jovem ator confirmou oficialmente o namoro com Inês Monteiro, de 29 anos.

Lucas, de 25 anos, revelou a novidade numa entrevista que deu ao comentador do V+ Fama, Pedro Capitão: “Sem dúvida que levava a minha namorada, a Inês, para o ‘Hotel Amor’. Nem aqui nem na China levava outra pessoa. Estou muito bem e muito feliz”, confessou, com um sorriso visível no rosto. A declaração surgiu num momento de descontração, mas deixou claro o carinho e a cumplicidade que já une o casal.

Inês Monteiro não é uma desconhecida para os fãs de televisão. Além de se ter destacado como atriz em novelas portuguesas, tem também uma sólida carreira como modelo. Desde 2021, está afastada dos ecrãs, tendo optado por abraçar novos desafios no mundo da moda e da representação em formatos alternativos, como videoclipes — como o do tema ‘Atira-te a Mim’, da artista Mar.

Quanto ao futuro, Lucas Dutra não fecha portas a um passo mais sério: “Ainda falta um bocadinho para o casamento”, comentou. “Nunca se sabe para onde o amor nos leva, mas seja para onde for, está-me a levar para um sítio muito feliz”, afirmou, revelando estar a viver uma fase de grande estabilidade emocional.

O ator também fez questão de esclarecer que mantém uma boa relação com a ex-namorada, a atriz Madalena Aragão, com quem terminou o namoro em julho de 2024: “Está tudo muito bem resolvido. Somos profissionais e conseguimos manter uma relação de respeito. Isso é o mais importante neste meio”, disse. Recorde-se que Madalena namora atualmente com o jogador de futebol João Neves, agora ao serviço do PSG.

No programa "V+ Fama" desta terça-feira, 24 de junho, Adriano Silva Martins contou com a presença, em estúdio, de António Leal e Silva, Pimpinha Jardim e Pedro Capitão.

Um dos momentos em destaque foi a entrevista conduzida por Pedro Capitão a alguns dos atores do filme Hotel Amor, entre os quais se destacam Jessica Athayde e Lucas Dutra.

