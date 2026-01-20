Quem é Daniela Lázaro, a namorada de Gonçalo Cabral, o ex-marido de Maria Sampaio?

A vida segue em frente e, no caso de Maria Sampaio e Gonçalo Cabral, essa mudança já é visível. O casal oficializou o divórcio há poucas semanas, em janeiro deste ano, cerca de um ano depois de ter tornado pública a separação, anunciada em abril de 2025, num processo que foi descrito como conturbado.

Após quase nove anos de relação, Maria Sampaio e Gonçalo Cabral colocaram um ponto final no casamento, do qual nasceu Caetana, hoje com três anos. Desde então, ambos têm procurado reorganizar as suas vidas, mantendo o foco na filha que os une.

Pouco tempo depois de concluído o processo de divórcio, Gonçalo Cabral voltou a encontrar o amor. O empresário está agora a viver um romance discreto com a bailarina Daniela Lázaro, relação que, embora reservada, já teve a sua primeira aparição pública.

O casal marcou presença junto na Semana da Moda de Milão, em Itália, onde posaram lado a lado, confirmando que esta nova fase está a ser vivida com naturalidade e sem esconderijos excessivos. Daniela Lázaro, bailarina de profissão, tem acompanhado Gonçalo em alguns eventos, mantendo, ainda assim, um perfil baixo.

Enquanto isso, Maria Sampaio continua focada na maternidade e nos seus projetos pessoais, seguindo um caminho mais resguardado longe dos holofotes mediáticos. Apesar do fim da relação, ambos demonstram estar empenhados em garantir estabilidade e bem-estar à filha, mostrando que, mesmo depois da separação, a família continua a ser uma prioridade.