Quer viajar com filhos pequenos, mas ainda não ganhou coragem? Sara Prata deixa as melhores dicas

  • TVI Novelas
  • Hoje às 13:18
Quer viajar com filhos pequenos, mas ainda não ganhou coragem? Sara Prata deixa as melhores dicas - TVI
Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Sara Prata viajou até Londres para «4 dias muito loucos» com a família e assinalou um momento especial: a primeira visita da filha Amélia à capital britânica. A atriz mostrou várias imagens da aventura e confessou que caminhar pela cidade com o «olhar curioso» da menina fez «cada bocadinho valer ainda mais a pena».

Entusiasmada com a experiência, deixou um guia com os destaques da viagem. Ver o Big Ben iluminado foi um dos momentos fortes: «Ver o Big Ben à noite faz com que a magia das luzes torne este ícone ainda mais bonito.»

Também visitaram mercados de Natal já abertos, incluindo o Leicester Christmas Market, onde chegaram a assar marshmallows. Outros, como o Winter Market e o Greenwich Christmas Market, ficaram por visitar por abrirem mais tarde.

Os passeios a pé levaram a família por Oxford, Waterloo, Trafalgar Square, Soho e Buckingham Palace. Para quem viaja com crianças, Sara deixou ainda uma paragem obrigatória: a Hamleys, descrita como «a mais antiga loja de brinquedos do mundo».

A família assistiu ao espetáculo «Lion King», que a atriz considerou «incrível», e explorou várias opções gastronómicas, incluindo Bao London, St. Johns, GunPowder, a zona de Chinatown e o icónico Sketch.

Nos parques, os esquilos do St. James’s Park conquistaram Amélia. Hyde Park e Holland Park foram outras sugestões mencionadas para quem quer aproveitar a natureza dentro da cidade.

Entre museus, Sara destacou a National Gallery, o Natural History Museum, o National Maritime Museum, o Banksy Museum e o Post Museum. Já para os mercados de rua, indicou Portobello e Camden Town.

A atriz terminou a publicação com uma dica prática para famílias: trazer carrinho, já que «todos os dias andámos mais de 10 km». Esta viagem, garante, ficará guardada no «livrinho das viagens».

Mais Fotos

Pelos de animais? Crianças em casa? Este robot resolve tudo por apenas 100 euros

Hoje

Sara Barradas anuncia mudanças e deixa promessa intrigante

Hoje

Exclusivo «A Protegida»: Hector quer ficar com Carlota

A Protegida
Hoje

Fernanda Serrano partilha desabafo emotivo: «Acordei assim… com saudades»

A Protegida
Ontem

Exclusivo «A Protegida»: JD vive uma nova vida ao lado de outra mulher

A Protegida
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria desafia Álvaro e faz uma exigência

Terra Forte
Ontem
Mais Mais Fotos

Mais Vistos

Castanhas assadas fáceis de descascar e sem deixar cheiro em casa: é assim que se faz

seg, 3 nov
1

Vem aí em «A Protegida»: Sabemos que foi o dador de Paz

A Protegida
Hoje
2

Exclusivo «A Protegida»: Paz descobre que tem um dador compatível

A Protegida
dom, 28 set
3

Exclusivo «A Protegida»: JD vive uma nova vida ao lado de outra mulher

A Protegida
Ontem
4

Exclusivo «A Protegida»: Hector quer ficar com Carlota

A Protegida
Hoje
5

Vem aí em «Terra Forte»: Flor faz chantagem com Rosinha

Terra Forte
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Flor conta a António o plano para acabar o namoro de Rosinha com o irmão

Terra Forte
Ontem

Exclusivo «A Protegida»: JD vive uma nova vida ao lado de outra mulher

A Protegida
Ontem

Depois de uma grande mudança, Marisa Cruz deixa recado que está a comover o país: “Começa agora um novo capítulo”

sáb, 8 nov

Entre o luto e a saudade, Diogo Valsassina desabafa: «Choramos porque amamos»

Hoje

Sara Barradas anuncia mudanças e deixa promessa intrigante

Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha está interessada em Cobra?

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Forno ou air fryer? Este vídeo acaba de vez com a dúvida das melhores castanhas para o dia de São Martinho

Hoje

Entre o luto e a saudade, Diogo Valsassina desabafa: «Choramos porque amamos»

Hoje

Uma semana depois de um valente susto, Pedro Bianchi Prata regressa ao rally com companhia muito especial

Hoje

Ex-namorado de Maria Cerqueira Gomes, Cayetano Rivera, sofre acidente de viação e acusa álcool

Hoje

De luto, José Raposo deixa homenagem a personalidade da televisão: «Era um grande ser humano»

Hoje

Com apenas dois anos, filho de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão dá verdadeira lição de vida

Ontem
Mais Fora do Ecrã