Quer viajar com filhos pequenos, mas ainda não ganhou coragem? Sara Prata deixa as melhores dicas

Sara Prata viajou até Londres para «4 dias muito loucos» com a família e assinalou um momento especial: a primeira visita da filha Amélia à capital britânica. A atriz mostrou várias imagens da aventura e confessou que caminhar pela cidade com o «olhar curioso» da menina fez «cada bocadinho valer ainda mais a pena».

Entusiasmada com a experiência, deixou um guia com os destaques da viagem. Ver o Big Ben iluminado foi um dos momentos fortes: «Ver o Big Ben à noite faz com que a magia das luzes torne este ícone ainda mais bonito.»

Também visitaram mercados de Natal já abertos, incluindo o Leicester Christmas Market, onde chegaram a assar marshmallows. Outros, como o Winter Market e o Greenwich Christmas Market, ficaram por visitar por abrirem mais tarde.

Os passeios a pé levaram a família por Oxford, Waterloo, Trafalgar Square, Soho e Buckingham Palace. Para quem viaja com crianças, Sara deixou ainda uma paragem obrigatória: a Hamleys, descrita como «a mais antiga loja de brinquedos do mundo».

A família assistiu ao espetáculo «Lion King», que a atriz considerou «incrível», e explorou várias opções gastronómicas, incluindo Bao London, St. Johns, GunPowder, a zona de Chinatown e o icónico Sketch.

Nos parques, os esquilos do St. James’s Park conquistaram Amélia. Hyde Park e Holland Park foram outras sugestões mencionadas para quem quer aproveitar a natureza dentro da cidade.

Entre museus, Sara destacou a National Gallery, o Natural History Museum, o National Maritime Museum, o Banksy Museum e o Post Museum. Já para os mercados de rua, indicou Portobello e Camden Town.

A atriz terminou a publicação com uma dica prática para famílias: trazer carrinho, já que «todos os dias andámos mais de 10 km». Esta viagem, garante, ficará guardada no «livrinho das viagens».