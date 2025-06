«Razão da minha existência»: Kapinha declara-se publicamente, mas não é à mulher nem ao filho

Kapinha, de 51 anos, surpreendeu os seguidores das redes sociais ao partilhar uma mensagem muito especial que não se dirigiu nem à companheira de longa data, Mafalda Teixeira, nem ao filho, Gabriel, de 11 anos. Desta vez, o artista declarou-se publicamente à mãe, no dia em que esta celebra mais um aniversário.

«Muitos Parabéns à razão da minha existência. Amor infinito!», escreveu Kapinha na legenda de uma publicação emotiva, onde demonstrou o profundo carinho que nutre pela progenitora.

A partilha rapidamente gerou uma onda de reações entre os fãs e amigos do cantor, com a caixa de comentários a encher-se de mensagens de felicitação à mãe de Kapinha e elogios à bonita relação entre mãe e filho.

Apesar desta terna dedicatória à mãe, Kapinha continua a partilhar momentos felizes da sua vida familiar com Mafalda Teixeira, com quem está há mais de 15 anos, e com Gabriel, reforçando os laços de amor que unem esta família tão acarinhada pelo público.