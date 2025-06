Rebeca hospitalizada de urgência e obrigada a cancelar concerto. Já há uma onda de apoio à cantora

Rebeca apanhou os fãs de surpresa ao revelar que teve de ser hospitalizada e submetida a uma cirurgia de urgência. A cantora, de 44 anos, recorreu às redes sociais esta quarta-feira, dia 5 de junho, para comunicar a situação e justificar o cancelamento do concerto agendado para esta noite em Eiras.

«Meus queridos Eirenses,

Embora hoje não possa estar convosco como planeado, TENHO BOAS NOTÍCIAS: na próxima SEXTA-FEIRA, 13 de junho, estarei de volta, pronta para um espetáculo cheio de energia, emoção e muito carinho💃🎤✨ não esquecendo que esta segunda-feira estarei também para um grande concerto em Venda Nova do Bolho Cantanhede.

Foi necessário fazer uma intervenção cirúrgica urgente e estou agora a recuperar bem, com muita vontade de subir ao palco e partilhar esse momento convosco🙏💖

Obrigada pela vossa compreensão e por todo o amor que me têm enviado🍀

Conto convosco na sexta-feira para fazermos a festa como só nós sabemos🎉

Com todo o carinho,

Rebeca 💋»

A artista tranquilizou os seguidores, garantindo que está a recuperar bem e cheia de vontade de regressar ao palco já no próximo dia 13 de junho. Ainda assim, o anúncio da sua hospitalização gerou uma verdadeira onda de apoio e solidariedade, tanto de anónimos como de figuras públicas.

Entre os muitos comentários de incentivo, destacam-se mensagens de colegas e amigos do meio artístico. Maria Botelho Moniz escreveu: «Rápidas melhoras! ❤️», Flávio Furtado desejou: «As melhoras minha querida», e Jorge Guerreiro também manifestou apoio: «Tudo a correr bem». Cristina Ferreira, também, fez questão de demonstrar o seu carinho, deixando um "gosto" na publicação.

Recorde-se que Rebeca já travou no passado uma luta contra o cancro, experiência que partilhou com o público com grande coragem, e que a tornou ainda mais acarinhada pelos portugueses.

Os fãs aguardam agora com expectativa o regresso da cantora aos palcos, ansiosos por mais momentos de música e alegria ao lado de Rebeca.