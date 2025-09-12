Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

«Isto se sobreviver»: Diogo Amaral desafia limites e Jéssica Athayde não deixa passar

Hoje

«Chegou o meu presente maior»: Fernanda Serrano é surpreendida e vive dia inesquecível

Hoje

«Vítima de um aneurisma »: Ator de Morangos com Açúcar vive a fase mais difícil da sua vida

Hoje

«Tomar conta da minha mãe»: Conhecida atriz vê a vida a dar uma grande reviravolta

Hoje

«Um sonho tornado realidade»: Atriz e empresária famosa deixa todos sem palavras

Hoje

Exclusivo «Amor à Prova»: Novo trabalho de Ana deixa o pai atónito

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Flor vai contar a Rosinha e Sammy que são pai e filha?

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris é o pai biológico de Nico

Amor à Prova
Hoje

Reviravolta em «Terra Forte»: Quem é Caio, o homem que quer acabar com a vida de Maria de Fátima?

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Cena humilhante! Moreira de joelhos perante Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje

Amor à Prova: Cris fica em pânico ao perceber que o teste é na clínica onde Sara trabalha

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: Carlos é o ex-marido de Amália e sabe o grande segredo dela

Amor à Prova
Ontem

Mais Vistos

Vem aí «Terra Forte»: Sammy tenta acalmar Flor, mas a chegada de António complica tudo

Terra Forte
dom, 4 jan
1

Já arrancaram as gravações de «Amor à prova»: eis as primeiras imagens

Amor à Prova
12 set 2025
2

Pedro Bianchi Prata

20 out 2025
3

«Há coisas que não perdoam»: a reflexão de Pedro Bianchi Prata que está a dar que falar e emocionar

dom, 4 jan
4

Vem aí em «Terra Forte»: Flor vai contar a Rosinha e Sammy que são pai e filha?

Terra Forte
Hoje
5

Vem aí em «Terra Forte»: António trava relação entre Rosinha e Dudu e gera revolta familiar

Terra Forte
25 dez 2025
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: Eis os resultados dos testes de paternidade de Cris e Bruno

Amor à Prova
Ontem

Reviravolta em «Terra Forte»: Quem é Caio, o homem que quer acabar com a vida de Maria de Fátima?

Terra Forte
Hoje

Esta é a irmã de uma das atrizes mais acarinhadas da Televisão e está a dar que falar além-fronteiras

Terra Forte
Ontem

Férias de luxo e de milhares de euros: Esta atriz está a deixar as redes socias em alvoroço

Ontem

Há pessoas que me vão matar mas...»: Ana Guiomar emociona ao confessar a sua maior prova de amor

Amor à Prova
Ontem

Vem aí «A Protegida»: Isabel acusa Francisco e provoca um confronto explosivo

A Protegida
sáb, 3 jan
FORA DO ECRÃ

«Isto se sobreviver»: Diogo Amaral desafia limites e Jéssica Athayde não deixa passar

Hoje

«Chegou o meu presente maior»: Fernanda Serrano é surpreendida e vive dia inesquecível

Hoje

«Vítima de um aneurisma »: Ator de Morangos com Açúcar vive a fase mais difícil da sua vida

Hoje

«Tomar conta da minha mãe»: Conhecida atriz vê a vida a dar uma grande reviravolta

Hoje

«Um sonho tornado realidade»: Atriz e empresária famosa deixa todos sem palavras

Hoje

Esta é a irmã de uma das atrizes mais acarinhadas da Televisão e está a dar que falar além-fronteiras

Terra Forte
Ontem
Mais Fora do Ecrã