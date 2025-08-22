Rita Pereira assinala data especial e vive noite inesquecível: «Ontem fomos celebrar»

Rita Pereira assinala data especial e vive noite inesquecível: «Ontem fomos celebrar» - TVI
Rita Pereira e Guillaume Lalung estão em clima de romance e festa. O casal assinalou esta semana uma data muito especial: 11 anos de relação. A atriz, de 42 anos, partilhou várias imagens do momento nas suas redes sociais, onde deixou uma mensagem simples: «ontem fomos celebrar».

Nas fotografias pode ver-se Guillaume Lalung, de 43 anos, atrás do filho mais velho de ambos, Lonô, de 6 anos, com um grande ramo de rosas nas mãos. Um gesto simbólico que assinala não apenas a relação de mais de uma década, mas também a família que construíram juntos. «11 anos juntos e 2 filhos maravilhosos», escreveu Rita Pereira numa das partilhas.

O casal optou por celebrar num dos seus restaurantes preferidos, como revelou a atriz, e mostrou alguns pratos requintados e de aspeto delicioso. Nas imagens publicadas, destacam-se não só os detalhes gastronómicos, mas também os sorrisos cúmplices que marcaram a noite especial.

O casal tem vivido muitos momentos únicos e apaixonantes:

Rita e Guillaume não deixaram de partilhar também momentos de ternura. Entre as fotografias publicadas, os seguidores puderam ver um beijo apaixonado entre o casal e ainda uma imagem divertida de Rita Pereira dentro de uma banheira, reforçando o tom descontraído e espontâneo do momento.

Além de Lonô, o casal é também pai de Lowê, uma menina com apenas nove meses. Ambos têm partilhado com os seguidores momentos íntimos da vida familiar, sempre com uma abordagem natural e sem filtros.

Recorde-se que recentemente a atriz partilhou ainda imagens das férias em família em Pedrógão Grande, um destino que já se tornou tradição. «Voltámos onde fomos felizes, sim ☺️ Pedrógão Grande passou a ser visita anual de férias em família 🤎», escreveu Rita na altura, reforçando a importância destes momentos a quatro.

Com 11 anos de amor, duas crianças e muitos projetos pessoais e profissionais pelo meio, Rita Pereira e Guillaume Lalung continuam a mostrar que a cumplicidade e o amor são o segredo da sua relação. 

