Rita Pereira celebra 11 meses da filha Lowê… mas há um detalhe que todos repararam

Rita Pereira viveu um dia especial em família para celebrar os 11 meses da filha mais nova, Lowê. A atriz assinalou a data com uma ida à praia e partilhou com os seguidores várias imagens desse momento feliz. Recorde-se que a menina nasceu a 12 de novembro de 2024.

Nas redes sociais, Rita Pereira mostrou-se uma mãe orgulhosa e dedicada, partilhando uma galeria de fotografias com a bebé e descrevendo como foi o dia: «11 meses desta miúda 🤎 E tivemos um dia do caraças 👌🏾 Praia, sol, mergulhos, piscinas naturais, bolas de Berlim, sestas e amigos 🫶🏾☀️⛱️🐚🌊🪸 Tudo certo. Obrigada padrinhos pelas fotos @tiagocareto @bernardorgoncalves 🫶🏾😊», escreveu a atriz na legenda da publicação.

O momento familiar contou também com a presença dos padrinhos de Lowê, Tiago Careto, bailarino e coreógrafo, e o seu companheiro Bernardo Gonçalves, que foram os autores das fotografias partilhadas.

Nos comentários, Guillaume Lalung, companheiro de Rita e pai da bebé, não resistiu a deixar uma mensagem divertida, no tom bem-humorado que o caracteriza. "Olá Rita Pereira, sou muito teu fã. Tens crianças lindas, o pai deve ser muito incroyable [incrível em português]. Parabéns a ele", escreveu Lalung em tom de brincadeira, o modelo e amigo da atriz Luís Borges comentou: «É tão calminha ela 😎»; «Parabénssssss à princesa e aos papás e ao mano ♥️»; «Que sonho ❤️» entre muitos outros.

Entre mergulhos, sol e sorrisos, o dia ficou marcado por um ambiente de felicidade e amor familiar, com Rita Pereira a mostrar, mais uma vez, o quanto valoriza os momentos simples junto dos que mais ama.

Não é a primeira vez que Lowê, a filha de Rita Pereira e Guillaume Lalung, de 8 meses, derrete corações nas redes sociais. Recorde-se deste momento ternurento:

