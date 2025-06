Rita Pereira deslumbra em casamento... mas há uma pergunta que não quer calar

Rita Pereira voltou a dar que falar, desta vez por marcar presença num casamento em Moçambique, que se revelou uma verdadeira celebração do amor — e do estilo. A atriz viajou até ao país africano para assistir ao enlace dos amigos Bashir Issá e Micaella Tiago, no passado dia 21 de junho, e partilhou com os seus seguidores diversos momentos desta ocasião especial.

Nas redes sociais, Rita Pereira mostrou-se radiante ao lado do companheiro, Guillaume Lalung, com quem surgiu em várias fotografias tiradas ao longo da cerimónia e da festa. Além disso, partilhou vídeos dos noivos em momentos de grande emoção — desde o instante em que o noivo se comoveu no altar até à animada pista de dança, onde todos celebraram com entusiasmo. Num dos vídeos, vemos a atriz a cantar “Price Tag”, de Jessie J, com Guillaume Lalung.

Com um vestido deslumbrante e o cabelo num tom ousado que não passou despercebido, a atriz voltou a captar todas as atenções. Mas, para além dos elogios ao visual, houve um detalhe que se destacou nos comentários: a curiosidade (e até alguma pressão) dos fãs quanto ao seu próprio casamento: “Já estou ansiosa com o teu casamento, a noiva mais linda de Portugal”, “Para quando o teu?”, “Parabéns e o teu fica para quando?”, ou “O próximo é o teu casamento, Rita Pereira” foram apenas algumas das mensagens deixadas pelos seguidores da atriz.

Será que o próximo casamento a ser celebrado será o da atriz?

Percorra a galeria e veja algumas fotos do casamento em Moçambique.