Rita Pereira e Guillaume Lalung celebraram, no passado dia 21 de agosto, 10 anos de namoro! O casal está mais apaixonado do que nunca! veja as melhores fotos do casal, na galeria que preparamos para si.

De relembrar que a atriz está à espera do segundo filho. A revelação da gravidez foi feita, no dia 21 de junho, no Instagram. A atriz e o companheiro Guillaume Lalung partilharam um vídeo (muito original) com o filho Lonô (de cinco anos), onde revelam que vem aí um bebé. Ora veja: