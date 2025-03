Rita Pereira: «Não podia deixar estas imagens perdidas no telemóvel»

O beijo escaldante de Rita Pereira e Guillaume Lalung

Nem toda a gente é fã de celebrar aniversários, mas Rita Pereira é claramente adepta das comemorações. A atriz completou recentemente 43 anos e festejou a data com uns dias em família num dos seus destinos preferidos no mundo: Cabo Verde.

As férias foram repletas de momentos icónicos, incluindo vídeos virais do marido, Guillaume Lalung, tutoriais de beleza e fotografias que evidenciam a excelente forma física da estrela da TVI.

Mas a festa não ficou por ali. Já de regresso a Lisboa, Rita Pereira celebrou novamente com os amigos e partilhou no Instagram um vídeo especial acompanhado da legenda: "Não podia deixar estas imagens perdidas no telemóvel".

Os seguidores não tardaram a reagir com entusiasmo: "Podes fazer festa de aniversário outra vez? Preciso de uma noite destas!!", comentou um fã. Outro acrescentou: "Eu já vi o vídeo mil vezes! É incrível, adoro". Outros elogiaram: "A festa do ano!" e "Venham mais momentos como estes, foi épico!".

O vídeo mostra uma festa animada, com muita música, dança e, claro, um look deslumbrante da atriz, que escolheu um vestido dourado justo para a ocasião.

Rita Pereira é mãe de dois filhos: Lonô, de 6 anos, e Lowê, de apenas 4 meses. Recentemente, um vídeo sobre a filha gerou alguma polémica nas redes sociais, mas a atriz continua a partilhar momentos da sua vida com a naturalidade que os fãs tanto apreciam.

Seja nas redes sociais ou na televisão, Rita Pereira sabe como manter os seguidores atentos e envolvidos na sua jornada.