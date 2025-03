Rita Pereira para Cristina Ferreira: «Aposto que nunca ninguém foi assim para a televisão»

Rita Pereira voltou a demonstrar o seu lado genuíno e divertido nas redes sociais, surpreendendo os seus seguidores com uma situação inesperada que aconteceu na manhã do dia 27 de março. A atriz, que está a realizar um tratamento estético para o melasma, dirigiu-se à clínica convencida de que se tratava apenas de uma consulta de rotina para avaliar o estado do seu rosto.

No entanto, para sua surpresa, o que estava marcado era a segunda fase do tratamento – um detalhe que lhe tinha escapado, dado o seu compromisso já agendado para o programa Dois às 10 com Cristina Ferreira no dia seguinte, 28 de março.

Em stories no Instagram, Rita Pereira explicou a situação com o habitual bom humor. A atriz revelou:

«Ontem, quando cheguei à consulta, achei que ia a uma consulta de rotina, para ver como estava o meu rosto, mas não, era a segunda sessão do tratamento de melasma. Decidi fazer, pois não queria falhar com eles. E hoje tenho o Dois às 10 com a Cristina Ferreira, com quem também não posso falhar. Jamais iria falhar um compromisso de trabalho por não estar esteticamente como esperado, portanto, vou mesmo assim. É só quem me segue saberá porquê».

No vídeo que partilhou, podemos ver a atriz após o tratamento estético. Com muito humor, a atriz disse: «Aposto que nunca ninguém foi assim para a televisão. Até ela [Lowê] se está a rir. Pois não sei… disse que ia e esqueci-me que tinha o tratamento. Eu não falto com os meus compromissos de trabalho, eu não falto. Eu vou assim, amor, para a televisão».

A boa disposição de Rita Pereira não passou despercebida e foi rapidamente comentada por Cristina Ferreira, que reagiu aos stories da atriz, dizendo: «Mandou-me mensagem a dizer: não te assustes quando entrar no programa».

Veja o vídeo, partilhado pela atriz, aqui: