Rita Pereira revela sonho de infância e confessa: «Estou a cumprir a promessa»

Rita Pereira está de férias com o filho Lonô! E, como tal, não hesitou em partilhar com os seguidores alguns momentos destes dias passados no meio da natureza e a aproveitar o bom tempo de verão! A acompanhar os registos, a atriz escreveu na descrição:

«Nasci e cresci em frente à praia mas desde bebé que passei férias no campo, em ribeiras, praias fluviais, fosse em casa dos meus avós na Beira Beixa, fosse a acampar por Portugal.

Sempre disse que seria algo que quereria partilhar com os meus filhos. Estou a cumprir a promessa e o Lonô também está a adorar. Já estou ansiosa para que tenha idade de ir para os escoteiros

Passei dias maravilhosos aqui em Pedrógão Grande (e arredores). Obrigada @bernardorgoncalves e @tiagocareto

Do que gostam mais nas férias, praia ou campo?!».

Veja a partilha, aqui:

Rita Pereira, grávida do segundo filho, recorreu às redes sociais, no final do mês de julho, para mostrar aos seus seguidores como foi o seu dia.

«Faço poucos posts, eu sei, mas não tenho paciência para sair à rua e fingir que estou linda maravilhosa e plena numa esplanada à beira mar. Admiro quem tem essa paciência, juro que admiro, mas não é a minha cena. Gosto de postar o que está realmente a acontecer-me», começou por desabafar.

De seguida, falou sobre o seu dia: «Portanto aqui vai: Plena (só que não), inchada, sempre cansada, sem makeup, tirei o rabo de cavalo que fiz mal acordei só para esta foto (achei que era o mínimo), a lavar kgs de loiça porque ontem decidi ser Chef e fazer um molho de raiz com 5 passos diferentes. E hoje é isto… O resto vai ser, ver 3 episódios de “Hacks” da @streammaxpt , ir comprar comida para os cães, arrumar roupa espalhada no closet, apanhar o cocó dos cães do quintal e ir buscar o Lonô. Achei que lavar a loiça era o mais fácil de fotografar».

Por fim, deixou uma questão no ar aos seguidores: «E o vosso dia, como está a ser?!».

Aproveite e veja a atriz a revelar alguns pormenores da segunda gravidez: