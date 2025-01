Rodrigo Trindade abraça um novo desafio profissional e não é como ator

Rodrigo Trindade, de 30 anos, recorreu à sua conta de Instagram, esta terça-feira (21 de janeiro de 2024), para revelar que decidiu aceitar um novo desafio profissional.

O jovem vai continuar no mundo da representação, mas vai conciliar com o trabalho de consultor imobiliário: «Olá a todos! Eu prometi que vinham aí novidades e esta é a primeira do ano! Como sabem, já dedico a minha vida à arte de ser ator há 11 anos e agora, paralelamente, também iniciei uma nova jornada como consultor imobiliário na Keller Williams».

Sem rodeios, o ator fez uma comparação entre os dois mundos: «Sempre acreditei que tanto na representação como no mercado imobiliário, o mais importante é a conexão com as pessoas. Conhecê-lo a si e à sua situação, para poder ajudar da melhor forma possível a transformar os seus sonhos em realidade. Agora, além de contar histórias e de representar vidas, vou também ajudar a construir a sua história e representar os seus interesses».

Recorde-se que Rodrigo Trindade começou a sua carreira como ator na novela «Mundo ao Contrário». Depois disso participou em projetos na TVI como «A Impostora, «A Herdeira», «Ai a Minha Vida» e «Para Sempre».