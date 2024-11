Rosa Bela e Carlos Areia revelam: «Conseguimos concretizar um sonho»

Rosa Bela recorreu à conta de Instagram para partilhar com os seguidores como foi o sábado da atriz e da sua cara metade, Carlos Areia.

Os atores foram visitar as «Caldas da Rainha, sem expectativas e sem planos» e revelam que quando chegaram foram surpreendidos com as tradições típicas portuguesas com um grupo de rancho espectacular que os convidou a dançar com eles: «o Areia safou-se melhor», confessa a atriz.

À noite aproveitaram para assistirem à inauguração da árvore de Natal e das luzes com a atuação do grande Rui Veloso: «Que concerto incrível».

E revela: «Ainda conseguimos concretizar um sonho… as manas areia conheceram o Rui pessoalmente».

