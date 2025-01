Rui Oliveira, marido de Manuel Luís Goucha, mostra-se rendido a Ana Guiomar

No passado domingo, 26 de janeiro de 2025, Ana Guiomar partilhou um conjunto registos fotográficos da semana, no Instagram.

«carrossel da semana!

1- Mais um aniversário! É incrível como os meses de janeiro e fevereiro são muito fortes nisto. Mil aniversários

2- Fomos ver o Benfica com a @sporttvportugal

3- Comecei as aulas de espanhol no @institutoespanholpt.

4- Muito mimo canino

5- Recebi o #Pipy da @dailycristina(salvo seja).

6- Quase todos os dias vou ao supermercado ou à mercearia?! Falta sempre qualquer coisa…

Intenso! Tudo muito intenso», contou a atriz na legenda.

Quem ficou rendido a esta partilha foi Rui Oliveira, o marido de Manuel Luís Goucha, que fez questão de comentar: «🔥🔥».

A atriz é uma das mais conceituadas e acarinhada do país. Ela foi Marta Navarro, na 2ª temporada da série juvenil, e depois dessa muitas outras personagens se seguiram. Atualmente, é a icónica Aida, de «Festa é Festa», mas participou em novelas como «Tempo de Viver» e «Amar Demais».