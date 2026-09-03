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Ruy de Carvalho não resiste às imagens do bisneto e deixa mensagem especial

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Ruy de Carvalho não resiste às imagens do bisneto e deixa mensagem especial - TVI
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Catarina Siqueira desfrutou de uns dias de descanso em família e foi o filho mais novo, Mateus, quem acabou por conquistar todas as atenções. A atriz e cantora portuguesa partilhou várias imagens das férias de verão, em Cabanas de Tavira, e os seguidores não ficaram indiferentes à fofura bebé.

Conhecida do grande público, Catarina Siqueira ganhou grande mediatismo nacional ao estrear-se na TVI, em 2011, na 8.ª temporada de Morangos com Açúcar. Desde então, a atriz integrou vários projetos de televisão, entre eles Doida Por Ti, Ouro Verde e Queridos Papás, além da série Tony.

Nascida em julho de 1986, Catarina Siqueira celebrou recentemente 40 anos e vive atualmente uma fase particularmente feliz a nível familiar.

Nas redes sociais, a atriz decidiu partilhar alguns momentos das suas férias de verão em Cabanas de Tavira, numa escapadinha marcada pela presença da família: «Ai Cabanas que mabanas».

Entre as várias fotografias partilhadas, foi o pequeno Mateus quem mais chamou a atenção dos seguidores. O bebé, nascido em novembro de 2025, surge nas imagens com os seus grandes olhos azuis, conquistando rapidamente os comentários dos internautas.

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A semelhança com a mãe foi, aliás, um dos aspetos mais destacados por quem acompanhou a publicação. Vários seguidores consideraram que Mateus é muito parecido com Catarina Siqueira, deixando rasgados elogios à criança.

«Que lindo! Igual à mãe!», pode ler-se num dos comentários. «Bebé muito lindo» e «Que lindo bebé, muito parecido com a mamã» foram outras das mensagens deixadas pelos seguidores.

Entre os muitos comentários carinhosos, houve ainda quem brincasse com a forte semelhança entre mãe e filho: «Andou 9 meses com ele na barriga e saiu à mãe, muito bem».

A publicação teve também um comentário muito especial. Ruy de Carvalho, conhecido ator português e bisavô de Mateus, fez questão de deixar uma mensagem dedicada ao bebé.

«Bisneto lindo», escreveu o veterano ator, juntando-se à onda de carinho que tomou conta da caixa de comentários.

Entre as restantes mensagens, multiplicaram-se os elogios à família e, sobretudo, ao bebé: «Lindinhos», «Lindo o menino, muitas felicidades ❤️» e «Opa, não aguento» são alguns dos comentários deixados pelos seguidores.

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Catarina Siqueira mantém uma relação com o também ator Henrique de Carvalho, neto de Ruy de Carvalho, com quem teve o seu filho mais novo. Mateus nasceu em novembro de 2025 e é o segundo filho da atriz, que é também mãe de uma menina mais velha, fruto de uma relação anterior.

Agora, nas férias em Cabanas de Tavira, a família tem aproveitado alguns momentos de descanso, com Mateus a ser, inevitavelmente, o centro das atenções.

Com os seus grandes olhos azuis e uma evidente semelhança com a mãe, o bebé conquistou os seguidores de Catarina Siqueira e até o próprio bisavô não resistiu a deixar uma declaração de carinho nas redes sociais.

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