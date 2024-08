Sabe quem é esta bebé? É atriz e enteada de um cantor muito conhecido!

É Beatriz Prates, a atriz que dá vida a Maggie em «Festa é Festa». A sua personagem trabalha na Toca da Lenita.

A atriz recorreu à conta de Instagram para partilhar umas fotos em criança e um texto dedicado à «Mini Beatriz».

A acompanhar as fotos, a atriz escreveu:

Hoje, volto no tempo para falar contigo, uma criança cheia de vida, sonhos e vontade de explorar o mundo. Eu sei que nem sempre foi fácil. Havia momentos em que te sentias confusa ou sozinha, mas quero que saibas que tudo o que tu viveste, cada riso, cada lágrima, cada conquista e cada desafio, ajudaram-me a transformar na pessoa que sou hoje.

Se eu te pudesse dar um conselho, seria este: não tenhas pressa em crescer. Aproveita cada segundo da tua infância… Brinca, ri alto, explora o mundo ao teu redor com a curiosidade que só as crianças têm. As preocupações de adultos chegarão no tempo certo, então, por enquanto, deixa-te levar pela magia e pela inocência que só tu conheces tão bem.

Às vezes, as pessoas não vão entender os teus sentimentos, ou tu poderás sentir que o mundo é grande demais. Mas confia em mim, tudo o que tu precisas já está dentro de ti. A coragem, a alegria, a bondade, e a tua vontade de ser melhor a cada dia que passa.

Não tenhas medo de errar, porque cada erro é uma lição, e cada lição te faz crescer. E lembra-te, tu nunca estás sozinha. Eu estou aqui, no futuro, a torcer por ti e posso-te garantir que tudo vai ficar bem.

Beatriz».

A atriz tem 22 anos e é de Santo António dos Cavaleiros. Cresceu em Setúbal com a mãe, Daniela Correia e o seu companheiro que trata como pai, o conhecido cantor Toy. O casal está junto desde 2009 e casaram-se em 2019. O cantor tem dois filhos biológicos do seu primeiro casamento com Tina, que durou 26 anos: Leandro e Lara.

Beatriz Prates está a dar os primeiros passos na representação, depois de ter frequentado o curso de teatro na Escola de Actores. Beatriz frequentou o curso de teatro na ACT – Escola de Actores e tem o sonho de ser atriz e já está a dar os seus primeiros passos no mundo da representação.

