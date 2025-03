Sabia que José Diogo, de «A Protegida», se estreou em «Morangos com Açúcar»? Ainda se lembra dele assim?

Pedro Sousa: o percurso do ator que conquistou a televisão portuguesa

Pedro Sousa, ator de 36 anos, é atualmente um dos rostos mais conhecidos da televisão portuguesa, especialmente pelo seu papel como José Diogo em "A Protegida".

No entanto, a sua carreira começou muito antes, em 2011, quando fez a sua estreia na série juvenil "Morangos com Açúcar", onde interpretou a personagem Sal em "Morangos com Açúcar – Verão 8". O seu talento e carisma rapidamente conquistaram o público jovem, sendo esse o primeiro grande passo para a sua ascensão na televisão.

Após o sucesso na série juvenil, Pedro Sousa continuou a sua carreira, marcando presença em várias telenovelas de sucesso, como "A Casa das Mulheres", "Dancin' Days" e "Rosa Fogo", entre outras. No entanto, foi em "A Protegida", onde interpreta o personagem José Diogo, que cativou ainda mais os portugueses, consolidando-se como um dos atores mais queridos da TVI.

Além de "A Protegida", Pedro Sousa também participou na novela "Queridos Papás" e teve experiências no cinema e na apresentação de programas de desportos radicais. Com 36 anos, continua a brilhar na televisão, mostrando a sua versatilidade e talento em cada projeto.

Em 2024, Pedro Sousa abriu-se sobre a sua vida pessoal no programa "Goucha", onde confirmou o fim da sua relação com a atriz Soraia Chaves. Embora tenha mantido a sua vida privada reservada, o ator falou sobre a separação com sinceridade, refletindo sobre as mudanças pessoais e profissionais que teve de enfrentar.

