Sabia que Matilde Breyner tem uma irmã conhecida com uma profissão surpreendente?

Matilde Breyner, atriz da TVI de 41 anos, é uma presença regular na ficção nacional e conhecida também pela sua discrição fora dos ecrãs. Casada com o ator Tiago Felizardo, Matilde tem uma irmã menos mediática mas igualmente talentosa: Pureza Mello Breyner — designer de vestidos de noiva e mãe de três filhos.

Apesar de raramente aparecerem juntas, Matilde e Pureza partilham o mesmo espírito criativo, cada uma no seu universo. Pureza lidera um atelier de vestidos de noiva no coração de Lisboa, conhecido pelo toque artesanal e pela originalidade. As suas criações são feitas à medida para mulheres que procuram algo único e fora do comum.

No site oficial do atelier, a designer revela a sua paixão pelo ofício:

"É o corte e o movimento dos tecidos que me move. As caudas longas e a fluidez das saias. Gosto de viajar pelo mundo à procura de fornecedores fora da caixa e das rendas mais originais."

Com uma abordagem profundamente personalizada, Pureza destaca o cuidado no atendimento: "As noivas que procuram algo diferente e mais alternativo encontram aqui o seu lugar. Não as queremos todas iguais, não somos uma cadeia de lojas, tratamos as nossas noivas e as suas famílias pelo nome."

Num espaço acolhedor e criativo em Lisboa, com costureiras apaixonadas pelo que fazem, Pureza já acompanhou centenas de histórias felizes. E, entre tecidos e rendas, vive intensamente o dia a dia, equilibrando o papel de empresária e mãe de três crianças.

Das luzes da ribalta ao corte preciso de um vestido, as irmãs Breyner mostram que o talento pode assumir formas muito distintas — e brilhar com igual intensidade.

Recorde o momento em que Matilde Breyner foi surpreendida pelos irmãos, numa entrevista: