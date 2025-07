Sabia que o enteado de Nicolau Breyner é ator em «A Protegida» e casado com uma famosa?

Poucos sabem, masTiago Teotónio Pereira, um dos atores mais populares da sua geração, tem uma ligação muito próxima a uma das figuras mais icónicas da televisão portuguesa: Nicolau Breyner.

Filho de Mafalda Bessa, produtora e última companheira de Nicolau, Tiago cresceu ao lado do ator, por quem nutria uma profunda admiração e carinho.

Em entrevista a Manuel Luís Goucha, em 2022, o ator emocionou-se ao recordar a relação com o padrasto. “Aprendi muito com o Nico. Muito a nível pessoal, mais até do que profissional. Ele não se metia muito na minha vida de trabalho, queria que eu fizesse o meu próprio caminho. Mas aprendi coisas pessoais. Foi uma das minhas principais influências”, confessou, comovido.

Hoje, Tiago é uma das presenças mais fortes na ficção da TVI. Em 2025, participa na novela A Protegida, onde interpreta a personagem Nuno Sombra. Com um percurso sólido que inclui diversos papéis em novelas, séries e cinema, é amplamente reconhecido pelo seu talento versátil, pelo carisma e pela entrega às suas personagens. Além de A Protegida, integra também o elenco de Vizinhos Para Sempre, reforçando a sua posição de destaque na televisão portuguesa e o carinho que o público lhe dedica.

Mas não é apenas pela carreira que Tiago tem dado que falar. A sua vida pessoal também tem estado sob os holofotes — e pelos melhores motivos. O ator é casado com Rita Patrocínio, designer de moda e irmã da apresentadora Carolina Patrocínio. O casal começou a namorar em 2020 e trocou alianças em setembro de 2023, numa cerimónia íntima e elegante realizada no Redondo, Alentejo. Rodeados de amigos e familiares, celebraram o amor num cenário campestre repleto de simbolismo.

Tiago e Rita são pais de duas meninas: Camila, nascida em setembro de 2021, e Júlia, que chegou ao mundo a 23 de maio de 2024. A parentalidade trouxe uma nova dimensão à vida do casal. Rita partilhou publicamente que a maternidade os tornou “menos egocêntricos e mais atentos às necessidades dos outros”. Tiago, por sua vez, assume com naturalidade e afeto o papel de pai dedicado, sendo frequentemente visto em momentos de ternura com as filhas.

Nas redes sociais, o casal partilha instantes de vida familiar repletos de amor, simplicidade e humor, revelando um lar onde reina a cumplicidade e o equilíbrio.