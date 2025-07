Sabia que Rita Salema tem uma prima famosa — e também atriz?

Rita Salema, atriz portuguesa de 58 anos, é um rosto bem conhecido da televisão nacional. Com uma carreira sólida, passou por várias produções de sucesso, como Morangos com Açúcar, onde interpretou Constança Meireles — a exigente diretora do Colégio da Barra e mãe da personagem Sara (Patrícia Candoso). Mais recentemente, brilhou em Festa é Festa, na TVI.

Mas o que muitos desconhecem é que o talento corre na família: Rita Salema é prima em segundo grau da também atriz Madalena Brandão, de 45 anos, conhecida pela sua participação em séries como Inspector Max e novelas como A Fazenda ou Queridos Papás.

E há mais um nome conhecido nesta ligação familiar: o falecido ator Rodrigo Menezes, que morreu em 2014, também fazia parte da mesma árvore genealógica. Rodrigo foi uma figura muito querida da ficção nacional, especialmente lembrado pelos seus papéis em novelas da TVI.

Três nomes ligados pelo sangue e pela paixão pelas artes. Coincidência? Talvez não. A verdade é que, no caso desta família, o talento parece mesmo ser hereditário.