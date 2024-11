Saiba quem é esta jovem que deixou todos de 'queixo caído' no lançamento de «A Fazenda»

Esta quinta-feira, 14 de novembro de 2024, Camila Ribau, mais conhecida por Camy, marcou presença no lançamento da nova novela da TVI, «A Fazenda».

A atriz, que fez furor com um vestido vermelho comprido e decotado, é, também, cantora e compositora.

Jéssica é o nome da sua personagem na novela: uma adolescente que não herdou a exuberância da mãe, Vânia. Tem uma aparência discreta e não gosta de sobressair, mas aceita o estilo que a mãe lhe impõe, mesmo que vá contra sua própria vontade. Filha de Eduardo e Vânia, a sua infância foi marcada pelo impacto devastador da prisão do pai. Até aos 9 anos, era muito próxima de Eduardo, mas, após o divórcio e a batalha legal entre os pais, Vânia manipulou Jéssica para acreditar que o pai era um homem mau. Desde então, ela cortou relações com ele. Jéssica cresceu num ambiente com falta de afeto e, apesar de não se identificar com a personalidade da mãe, permite ser moldada por ela, por pura insegurança. Isso reflete-se na sua personalidade: é uma jovem insegura da própria imagem e das suas capacidades sociais. Vive com vergonha do passado do pai, o que a torna retraída. Passa muito tempo nas redes sociais, mas de forma passiva, sem se destacar. Quando Eduardo sai da cadeia e tenta uma aproximação, Jéssica inicialmente recusa, mas a forte ligação que existia entre os dois começa a emergir, e ela passa a reconsiderar a reaproximação.