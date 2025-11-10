Sara Barradas anuncia mudanças e deixa promessa intrigante

  • TVI Novelas
  • Hoje às 13:29
Sara Barradas anuncia mudanças e deixa promessa intrigante - TVI
Sara Barradas deixou os seguidores em alerta ao partilhar uma mensagem misteriosa sobre o que aí vem na sua vida profissional. Na publicação, a atriz escreveu: «Coisas novas a acontecer, que em breve partilharei convosco», deixando perceber que tem novidades preparadas e que não vai demorar a anunciá-las.

Sem revelar mais detalhes, Sara afirmou estar «de olhos postos no futuro», sugerindo que atravessa uma fase de mudança e planeamento, algo que despertou de imediato a curiosidade dos fãs.

Ainda assim, a atriz confessou que, antes de chegar o momento de revelar o que está por vir, quer aproveitar o presente. «Mas para já, já, olhos postos no fim-de-semana maravilhoso que aí vem, em contacto com a Mãe Natureza», escreveu, mostrando que está pronta para recarregar energias longe da rotina habitual.

