Sara Barradas e José Raposo: Eis as fotografias tão esperadas da viagem romântica a dois

No dia 3 de fevereiro, José Raposo celebrou 62 anos de vida e recebeu um presente muito especial: uma viagem a Vezena, oferecida por Sara Barradas.

Durante estes dias de viagem, o casal tem vivido momentos muito românticos e fizeram questão de partilhar com os seguidores, que ficaram encantados com o destino e com o amor que os une: «Gosto muito de vocês os dois», «Lindo através destas fotografias consegui ver Veneza com todo o vosso Amor», «Que românticos. Par lindo. Sejam felizes!».

Recorde-se que, anteriormente, o ator afirmou estar a viver um sonho: «Venezia. Caffè Lavena. Presente da minha senhora! Daqui agradeço todas as mensagens e telefonemas a que não respondi por estar num sonho!».

A história de amor do casal começou em 2009, quando se conheceram nas gravações da novela «Espírito Indomável». O casal casou em 2011.