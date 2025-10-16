Sara Norte foi bloqueada por atriz famosa. E sabemos a razão

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 10min
Sara Norte de 40 anos, filha do também ator Vitor Norte, é uma atriz portuguesa conhecida por participar em várias produções televisivas como os Morangos com Açúcar, ao longo da sua carreira, tem conquistado o público não só pelo talento artístico, mas também pela sua personalidade aberta e franca nas redes sociais. Recentemente, Sara Norte revelou que foi bloqueada por uma atriz famosa portuguesa, depois de uma publicação polémica.

Tudo começou num programa de televisão, onde se discutiu uma partilha polémica da atriz, que comentou sobre um ex-namorado sem revelar a identidade. "Descreve os teus ex como se fossem marcas e vamos rir juntas. Eu começo! Lamborghini - a cara do macho, mas afinal era híbrido", escreveu Sofia Ribeiro, suscitando críticas.

"Estou bloqueada pela Sofia no Instagram", assumiu Sara Norte, criticando a publicação: "Mas, de facto, acho que só lhe fica mal, porque estar a falar sobre a sexualidade de alguém, se é 'híbrido', se é machão ou não… Enquanto ela esteve 'lá', estava satisfeita com o híbrido, portanto, eu acho que não faz sentido isto."

A atriz acrescentou ainda: "Isto é muito feio, porque, se fosse um homem a fazer isto sobre as mulheres com quem tinha estado, eu queria ver como é que era".

Relembre-se aqui como está a vida da atriz. Apesar de se ter casado com Vasco Vala,  assume-se como bisexual.

 

